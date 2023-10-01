نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 01-10-2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، قبل مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر.
وستلعب اليوم ستة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، لتنتهي الجولة.
ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 01-10-2023
ويحتل فريق موناكو حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 14 نقطة.
ترتيب الدوري الفرنسي
1- موناكو 14 نقطة.
2- بريست 13 نقطة.
3- باريس سان جيرمان 12 نقطة.
4- نيس 12 نقطة.
5- ريمس 10 نقاط.
6- ستراسبورج 10 نقاط.
7- لوهافر 9 نقاط.
8- أولمبيك مارسيليا 9 نقاط.
9- رين 8 نقاط.
10- نانت 8 نقاط.
11- ليل 8 نقاط.
12- ميتز 8 نقاط.
13- لنس 7 نقاط.
14- مونبيليه 6 نقاط.
15- لوريان 6 نقاط.
16- تولوز 6 نقاط.
17- كليرمونت نقطتين.
18- أولمبيك ليون نقطتين.