نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 01-10-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، قبل مباريات اليوم الأحد 1 أكتوبر.

وستلعب اليوم ستة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، لتنتهي الجولة.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 01-10-2023

ويحتل فريق موناكو حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز، برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي

1- موناكو 14 نقطة.

2- بريست 13 نقطة.

3- باريس سان جيرمان 12 نقطة.

4- نيس 12 نقطة.

5- ريمس 10 نقاط.

6- ستراسبورج 10 نقاط.

7- لوهافر 9 نقاط.

8- أولمبيك مارسيليا 9 نقاط.

9- رين 8 نقاط.

10- نانت 8 نقاط.

11- ليل 8 نقاط.

12- ميتز 8 نقاط.

13- لنس 7 نقاط.

14- مونبيليه 6 نقاط.

15- لوريان 6 نقاط.

16- تولوز 6 نقاط.

17- كليرمونت نقطتين.

18- أولمبيك ليون نقطتين.