منتخبنا الوطني لكرة اليد للصالات يتوجه إلى محافظة البريمي لملاقاة نظيره الإماراتي ونادي الجزيرة وديا

– استعدادا للمشاركة فـي التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم

– سعيد الشحري : المنتخب يمر بمرحلة إعداد مثالية وهدفنا تشريف كرة اليد العمانية والمنافسة فـي التصفيات الآسيوية

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

تصوير ـ عمار المسافر :

يسافر اليوم « الأربعاء « منتخبنا الوطني الاول لكرة اليد للصالات إلى محافظة البريمي لإقامة معسكر إعداد بالمجمع الرياضي بالبريمي خلال الفترة من 4 الى 10 من الشهر الجاري يلعب خلاله ثلاث مباريات تجريبية منها مباراتان مع شقيقه المنتخب الاماراتي يومي 6 و7 اكتوبر الجاري بمدينة العين الاماراتية بالإضافة الى مباراة ودية مع نادي الجزيرة بإمارة أبوظبي بتاريخ 9 اكتوبر الحالي.

حيث يأتي هذا المعسكر ضمن البرنامج الذي اعده الجهاز الفني استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التى ستقام خلال الفترة من 11 إلى 22 يناير 2024 بمملكة البحرين ويهدف الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة المدرب الجزائري مراد بوسبت ومساعدة نبيل البلوشي من معسكر البريمي للوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين المختارين لقائمة المنتخب بعد مرحلة الاعداد التي بدأت في شهر اغسطس الجاري واشتملت على تدريبات يومية بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر كذلك تعويد اللاعبين على المباريات التجريبية من اجل اكسابهم مزيدا من الاحتكاك كون القائمة تتضمن مجموعة كبيرة من العناصر الشابة والتي تنضم للمنتخب لاول مرة مع وجود بعض اللاعبين الخبرة .

وبعد العودة من محافظة البريمي سيواصل المنتخب تدريباتة اليومية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر حتى موعد وصول المنتخب العراقي الى سلطنة عمان للعب معه 4 مباريات تجريبية خلال الفترة من 1 الى 7 نوفمبر المقبل .

وقد التقي الدكتور سعيد بن احمد الشحري رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة اليد مساء امس الاول بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والاداري، حيث تحدث معهم قبل بداية الحصة التدريبية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر عن اهمية معسكر البريمي الذي يعد إحدى محطات الاعداد الهامة التي طلبها الجهاز الفني وتشتمل على 3 مباريات ودية، حيث طالب اللاعبين بالاستفادة القصوى من المباريات والخروج بمكاسب كبيرة ستساهم في تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية .

مرحلة إعداد مثالية

واكد الدكتور سعيد بن احمد الشحري بان منتخبنا الوطني الاول للصالات يمر بمرحلة اعداد مثالية من أجل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم بصورة جيدة وقد بدأت منذ عام 2022 وكان هدفنا المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة حاليا بالصين ولكن لظروف معينة لم نحظ بالمشاركة في الدورة وتوقف بعدها المنتخب عن التدريبات ليعود من جديد مع بداية شهر اغسطس الماضي في أولى خطوات الاعداد للتصفيات الاسيوية بالبحرين وهدفنا ينصب حاليا على الظهور بمستوى جيد وتحقيق نتائج مشرفة لكرة اليد العمانية لتعود أفضل مما كانت عليه في الفترة السابقة وثقتنا كبيرة بالجهاز الفني واللاعبين ولقد لمسنا لدى اللاعبين اصرارا وتحديا من خلال التدريبات اليومية لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم الكبيرة بالتصفيات الآسيوية باذن الله تعالى.

واضاف الشحري لقد وضعنا خطة اعداد مشتركة بين لجنة المنتخبات والمدربين والجهاز الفني المشرف على المنتخب والخطة تسير حاليا وفق المسار المرسوم لها بشكل جيد من خلال التدريبات اليومية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وبعدها الانتقال الى المرحلة الثانية بمعسكر اعدادي يقام بمحافظة البريمي يخوض خلاله ثلاث مباريات تجريبة مع المنتخب الاماراتي مباراتين 6 و7 من الشهر الجاري ومباراة اخرى مع نادي الجزيرة الاماراتي الذي يعد من اندية المقدمة بالدوري الاماراتي لكرة اليد يوم 9 من الشهر الجاري وقد وصل منتخبنا حاليا الى مرحلة متقدمة من الاعداد و نأمل بان تكون نتائج مباريات في معسكر البريمي مثرية وجيدة وعلى ضوء تلك النتائج سوف تتضح للجهاز الاداري والفني ما هي حاجة المنتخب في المرحلة القادمة بعد التعرف اكثر على اماكن الضعف والقوة في صفوف الفريق بهدف معالجتها بوقت كاف قبل خوض غمار التصفيات الاسيوية كما يعلم الجميع بان باقي المنتخبات المشاركة في التصفيات الاسيوية تعمل هي الاخرى على اعداد منتخباتها مثل ما نحن نعمل حاليا ولاشك بان معسكر البريمي سوف يخرج بفائدة فنية كبيرة وسيكون هناك تقرير اداري وفني عنه من خلال الجلوس مع الجهاز الفني والاداري ومناقشة جميع الجوانب الوقوف عليها .

استضافة العراق

وقال سعيد الشحري بعد عودة المنتخب من البريمي سيواصل المنتخب تدريباته اليومية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر استعدادا لاستضافة المنتخب العراقي في السلطنة خلال الفترة من 1 الى 7 نوفمبر القادم ولعب معه 4 مباريات ودية وهنا يكون قد لعبنا في هذه المرحلة ما لا يقل عن 7 مباريات ودية على ان تكون مرحلة الاعداد الاخيرة في معسكر خارجي سيتم تحديده لاحقا يتخلله عدد من المباريات الودية بحيث نوصل الى العدد المطلوب من المباريات التجريبية التي طلبها الجهاز الفني من 12 الى 15 مباراة قبل الدخول في البطولة حتى يكون المنتخب في جاهزية تامة حيث نهدف من المشاركة في التصفيات الاسيوية الدخول كمنافسين وليس مجرد مشاركة وهذا حق مشروع للجميع ومنتخبنا يعد من ضمن أفضل عشرة منتخبات على المستوى الاسيوي والشيء المميز في قائمة منتخبنا حاليا بانها تزخر بمزيج من عناصر الخبرة مع الشباب وهي الركيزة الاساسية التي سنعتمد عليها في المشاركات القادمة والقادرة على العطاء لسنوات مقبلة وهذا هو المكسب الحقيقي الذي يعمل على مجلس ادارة الاتحاد .

وعن تقييم مرحلة الاعداد قال الشحرى من خلال الجلوس مع الجهاز الفني والاداري بشكل مستمر والاطلاع على التقارير المقدمة يعتبر برنامج اعداد جيد واعدادنا لها ليس وليد اليوم ونعمل عليه منذ فترة طويلة على فترات متقطة وحاليا خطة الاعداد متواصلة بداية شهر 8 اغسطس حتى الدخول في البطولة اعداد جيد ورتم المنتخب في تصاعد مستمر ويبشر بالخير .

قائمة منتخبنا

تتكون قائمة منتخبنا المسافر الى محافظة البريمي 21 لاعبا هم : سعيد بن حمد الحسني ونواف بن خالد الحسني وبشار بن يعقوب الهنائي ومحمد بن عادل الحسني وسعيد بن عيسى الحسني «مسقط» وحذيفة بن سويد السيابي وعبدالله بن عادل البلوشي واسعد بن علي الحسني وزكريا بن يحيى البوسعيدي ومحمد بن احمد الدغيشي وعبدالله بن احمد الرومي «البشائر» اسعد بن سعيد الحسني وطاهر بن احمد الحديدي وعبدالحكيم بن عبدالله السيابي وحمد بن سيف الدغيشي ومهند بن سعيد الزرافي ونصر بن خميس التمتمي «نادي عمان» محمود بن سعيد الوهيبي وعزان بن نجيب المعشري «اهلي سداب» وعبدالعزيز بن عبدالله السيابي « السيب» وحسن بن انور البلوشي « الجزيرة الاماراتي».