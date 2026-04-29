هل سيتم تقديم جزء رابع من مسلسل كامل العدد؟ المؤلفة تجيب كشفت الكاتبة رنا أبو الريش عن احتمالية تقديم جزء رابع من مسلسل كامل العدد الذي يقوم ببطولته كل من دينا الشر إقرأ المزيد

كشفت الكاتبة رنا أبو الريش عن احتمالية تقديم جزء رابع من مسلسل "كامل العدد"، الذي يقوم ببطولته كل من دينا الشربيني وشريف سلامة، وذلك بعد توقف صناعه عن تنفيذ مواسم جديدة خلال شهر رمضان الماضي 2026، عقب عرض ثلاثة أجزاء ناجحة من العمل، مؤكدة أن القرار النهائي بشأن استكمال السلسلة لم يُحسم حتى الآن.

وأوضحت رنا أبو الريش، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن هناك حالة من الترحيب والحماس من جانب فريق العمل بالكامل، لفكرة تقديم جزء جديد، إلا أن هذا الحماس لم يتحول حتى الآن إلى قرار رسمي. وأشارت إلى أن الخطوة الحاسمة ستتمثل في عقد جلسة مع الكاتبة يسر طاهر، من أجل مناقشة إمكانية تطوير فكرة أو طرح موضوع جديد في الجزء الرابع.

وأضافت رنا أبو اليش أن هذه الجلسة ستكون الفيصل في تحديد مصير العمل، موضحة أنه في حال توصلهما إلى فكرة تحمل جديداً وتستحق التناول الدرامي؛ فلن تترددا في خوض التجربة وتقديم موسم جديد، لافتة إلى أن هذا الاجتماع من المقرر عقده قريباً لحسم جميع التفاصيل.