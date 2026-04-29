تامر حسني يتراجع عن العودة للدراما ويؤجل مسلسله لحين اشعار آخر أعلن الفنان تامر حسني مؤخرا عن استعداده للعودة إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل استمر نحو 12 عاما رك إقرأ المزيد

أعلن الفنان تامر حسني مؤخراً عن استعداده للعودة إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب طويل استمر نحو 12 عاماً، ركّز خلالها على مشاريعه الغنائية والسينمائية التي حقق بها حضوراً لافتاً خلال السنوات الماضي، ورغم بدء تامر بالفعل خطوات التحضير للعمل الجديد، بعقد جلسات عمل مع المؤلف أحمد محمود أبو زيد للوقوف على الفكرة ووضع الخطوط الأولى للمسلسل، إلا أن المشروع توقّف بشكل مفاجئ.

وكان تامر حسني قد استقر مبدئياً على تقديم مسلسل اجتماعي بطابع شعبي لعرضه في موسم رمضان 2027، لكن بعد فترة قصيرة من العمل عليه، قرر التراجع عن استكماله خلال الفترة الحالية، وجاء قرار التأجيل بسبب انشغاله بفيلم سينمائي جديد، إلى جانب تحضيره لألبومه الغنائي المقبل، فضلاً عن حاجة المشروع الدرامي لفترة أطول من التحضير والتصوير، ليؤجل بذلك عودته إلى الشاشة الصغيرة لعام إضافي، ويستمر غيابه عن الدراما التليفزيونية.

تامر حسني قدم فى مشواره مسلسلين فقط، الأول "آدم"، الذي تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2011، وآخرجه محمد سامي في أولى تجاربه بالإخراج بوجهٍ عام، بعد بروزه في عالم الكليبات، وشارك فى بطولة العمل مي عز الدين، درة، ماجد المصري، أحمد زاهر، دينا فؤاد وعدد كبير من الفنانين، وحقق العمل نجاحاً لافتاً وقت عرضه.

المسلسل الثاني والأخير، "فرق توقيت" عام 2014، وشارك فى بطولته أحمد السعدني، مي سليم، شيري عادل، نيكول سابا، ظافر العابدين، محمد ممدوح، بيومي فؤاد، هنا الزاهد، نهى عابدين، صفاء الطوخي، وليد فواز، مصطفى أبو سريع، وآية سليم وإخراج اسلام خيري، ولم يحقق العمل وقتها النجاح المنتظر وهو ما جعل تامر يبتعد عن الدراما التليفزيونية طوال السنوات الماضية.