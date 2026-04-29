الزعيم يواصل مطاردة الصدارة.. اطّلع على ملخص و نتيجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 12:29 صباحاً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوزًا مهمًا على حساب نظيره فريق ضمك بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي"الدوري السعودي".

ملخص مباراة الهلال ضد ضمك

دخل الهلال اللقاء برغبة واضحة في حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على المتصدر، ونجح في ترجمة أفضليته مبكرًا بعدما سجل سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18، ليمنح فريقه الأفضلية.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب، وظهر بتفوق هجومي واضح، حيث خلق عدة فرص خطيرة، مقابل غياب شبه تام لخطورة ضمك الذي اكتفى بمحاولات محدودة لم تهدد المرمى.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

بهذا الانتصار، رفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، ليواصل مطاردة النصر متصدر الترتيب، في صراع مشتعل على لقب الدوري خلال الجولات الحاسمة.