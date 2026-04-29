طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسى العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع بالمنطقة

كيف سقط تجار الدولار الدليفري بـ 11 مليون جنيه في 24 ساعة؟

وزير الخارجية ونظيره التنزاني: سد جوليوس نيريري يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية

لبنان: 4 شهداء و8 جرحى إثر غارة صهيونية

أخبار اليمن : الإنذار المبكر يحذر من إنهيارات صخرية متوقعة

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

جامعة العريش تطلق قافلة شاملة للإصحاح البيئي والطبي والبيطري بمدينة الحسنة بوسط سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 12:30 صباحاً - نظّمت الجامعة قافلة متكاملة للإصحاح البيئي والطبي والبيطري والتوعوي بمدينة الحسنة، في إطار دورها المجتمعي وحرصها على دعم أهالي مناطق وسط سيناء، تحت رعاية الدكتور أيمن الشبيني، رئيس جامعة العريش، وإشراف الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وشهدت القافلة حضور الأستاذة الدكتورة هند عبد الحميد حميدو، إلى جانب السادة وكلاء كليات الطب والطب البيطري، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من مختلف التخصصات، حيث قدمت القافلة خدماتها في عدة محاور متكاملة شملت الكشف الطبي على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان، إلى جانب تنفيذ حملات توعية صحية وبيئية تستهدف رفع الوعي لدى الأهالي.

 

كما تضمنت القافلة خدمات بيطرية متكاملة شملت الكشف على الثروة الحيوانية وتقديم العلاج والإرشادات اللازمة للمربين، بما يسهم في دعم الإنتاج الحيواني والحفاظ على صحة الحيوانات، إلى جانب تنفيذ أنشطة توعوية حول أساليب الوقاية من الأمراض والحفاظ على البيئة.

 

وأكدت الدكتورة هند عبد الحميد حميدو أن هذه القافلة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز دورها في خدمة المجتمع، والوصول بالخدمات الصحية والبيئية إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرةً إلى حرص الجامعة على تنظيم قوافل دورية تغطي مختلف مدن وقرى شمال سيناء.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن الشبيني، رئيس الجامعة، أن جامعة العريش تولي اهتمامًا كبيرًا بدورها المجتمعي، وتسعى إلى تقديم خدمات متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية، من خلال تضافر جهود كليات الجامعة وخبراتها العلمية.

 

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها جامعة العريش لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع السيناوي، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

