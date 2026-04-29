لبوزة يعزي بوفاة العميد دراج
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد/ احمد محمد دراج، مدير مكتب مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة سابقا، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن .
وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد / عبدالاله احمد محمد دراج، وإخوانه، وكافة آل دراج بمديرية خولان محافظة صنعاء، عبّر لبوزة باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة عن خالص التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب الجلل.
سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .
"إنا لله وإنا اليه راجعون" .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : لبوزة يعزي بوفاة العميد دراج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
0 تعليق