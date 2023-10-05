برشلونة يرغب في ضم نجم تشيلسي في الميركاتو الصيفي

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع لاعب خط وسط تشيلسي، أندريه سانتوس، في المستقبل.

في مطلع العام، فاز عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بالسباق من أجل توقيع المراهق، على أمل أن يبدأ على الفور في المساهمة في الفريق الأول.

برشلونة يرغب في ضم صفقة جديدة

ومع ذلك، فشل تشيلسي في الحصول على تصريح عمل، مما أدى إلى انتقاله على سبيل الإعارة إلى فاسكو دا جاما، لكن منذ ذلك الحين فشل سانتوس في اقتحام المناصب العليا في ستامفورد بريدج.

على الرغم من أنه كان له تأثير إيجابي خلال فترة ما قبل الموسم، إلا أن الاستحواذ على لاعب خط وسط رين ليزلي أوجوتشوكو أدى إلى إعارة سانتوس إلى نوتنغهام فورست.

في حين أن الانتقال إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يبدو مثاليًا لتطوره، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا لم يشارك لأول مرة في الدوري الممتاز مع ناديه المؤقت.

بعد أن رأى اللاعب البرازيلي الدولي يشارك مرة واحدة في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يُزعم أن تشيلسي يفكر في العثور على نادٍ جديد لسانتوس في يناير.

مع ملء أماكن الإعارة الأجنبية السبعة الخاصة بهم بالفعل، سيحتاج سكان غرب لندن إلى العثور على نادٍ محلي لمواجهة سانتوس إذا اتخذوا مثل هذا القرار في بداية عام 2024.

ومع ذلك، وفقًا لصحيفة سبورت، فإن برشلونة يراقب أي تطورات فيما يتعلق بمستقبل اللاعب الذي يظل أحد أكثر النجوم تقييمًا في كرة القدم في أمريكا الجنوبية.

أبدى العمالقة الكاتالونيون اهتمامًا بسانتوس في مناسبتين منفصلتين، حيث أرادوا في البداية التوقيع معه على أساس دائم قبل عدم القدرة على دفع المبلغ.