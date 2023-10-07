نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "الفجر الرياضي "ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات الجولة الثامنة، والتي تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبجث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة.

مباريات اليوم السبت

لوتون تاون × توتنهام

فولهام × شيفيلد يونايتد

بيرنلي × تشيلسي

مانشستر يونايتد × برينتفورد

ايفرتون × بورنموث

كريستال بالاس × نوتنجهام فورست.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن توتنهام أقرب ملاحقيه وفيما يلي باقي ترتيب البريميرليج:

مانشستر سيتي: 18 نقطة

توتنهام هوتسبير: 17 نقطة

آرسنال: 17 نقطة

لفيربول: 16 نقطة

أستون فيلا: 15 نقطة

برايتون: 15 نقطة

وست هام: 13 نقطة

نيوكاسل: 12 نقطة

كريستال بالاس: 11 نقطة

مانشستر يونايتد: 9 نقاط

تشيلسي: 8 نقاط

نوتنجهام فورست: 8 نقاط

فولهام: 8 نقاط

برينتفورد: 7 نقاط

وولفرهامبتون: 7 نقاط

إيفرتون: 4 نقاط

لوتن تاون: 4 نقاط

بورنموث: 3 نقاط

بيرنلي: نقطة وحيدة

شيفيلد يونايتد: نقطة وحيدة.