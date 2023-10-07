نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة تشيلسي أمام بيرنلي اليوم السبت 7-10-2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على نظيره فريق بيرنلي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقى نادي تشيلسي أمام نظيره فريق بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل لمصلحة نادي بيرنلي اللاعب ويلسون أودوبرت في الدقيقة 15 من بداية اللقاء، ثم أضاف أمين الدخيل هدف التعادل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 42 من الشوط الأول بالخطأ في مرماه.

ثم أضاف كول بالمر هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل رحيم ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة 65 بعد تمريرة رائعة من كونور جالاجير، قبل أن يضيف نيكولاس جاكسون الهدف الرابع في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعد تمريرة من كول بالمر.

وبهذا الفوز ارتقع رصيد تشيلسي عند النقطة 11 يحتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في حين يظل بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد أربع نقاط.