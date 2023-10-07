نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوكيتينو يعلق على فوز تشيلسي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي عن سعادته بعد الفوز على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها شبكة بي بي سي سبورت: "أنا سعيد جدًا لأنني أعتقد أن اللاعبين استحقوا الفوز، لم نحصل على ما نستحقه منذ بداية الموسم لكنني أعتقد أن اليوم كان أداءً قويًا، لقد استقبلنا هدفًا واحدًا وكان من الصعب التفوق على بيرنلي. في الشوط الثاني سيطرنا واستحقينا النتيجة تمامًا".



وأضاف: "إنه العمل وبالطبع الثقة. نحن فريق شاب، وهناك عدد كبير جدًا من اللاعبين الجدد في الفريق، لذا عليك بناء الثقة وبنية الفريق. نحن نلعب بشكل جيد ولكننا بحاجة إلى التحسن وأن نكون أكثر ثقة في الأمام. أنا سعيد وفي الوقت الحالي نقوم ببناء ثقتنا، وتحقيق ثلاثة انتصارات في المباريات الثلاث الأخيرة أمر مهم لهذه المجموعة الشابة".



وعن مستوى رحيم ستيرلينج، علق بوكيتينو: "أنا سعيد جدًا لأنني أعتقد أنه يحتاج إلى الشعور بالشباك وهو لاعب يتمتع بالخبرة ويمكنه تقديم شيء جيد جدًا للفريق. لقد صنع ركلة جزاء ثم سجل وشارك في المباراة، الهدف الأول، الهدف في مرماه. إنه لاعب ذو خبرة ويحتاج إلى تقديم أشياء كثيرة للفريق".



وعن كول بالمر، قال بوكيتينو: "إنه لاعب موهوب للغاية ويتمتع بالجودة وقد فاجأني عندما وصلت لأنه كان في اليوم السابق لإغلاق فترة الانتقالات، الطريقة التي يقرأ بها المواقف وما يحتاجه الفريق في كل موقف، يمكنه أن يكون اللاعب الذي يمكنه التواصل مع زملائه في الفريق. لا يزال صغيرًا جدًا ولكن يتمتع بشخصية عظيمة ويمتلك الموهبة والجودة التي رأيناها اليوم".



وعن ملاك تشيلسي، علق قائلا: "الملاك يتعاملون معي بشكل جيد منذ اليوم الأول وكذلك المدير الرياضي. عندما وصلنا كانت هناك بالفعل خطة للموسم وقبلنا القدوم لكنهم كانوا لطيفين معي للغاية ويحترمونني. بالطريقة التي نريد أن نعمل بها. نتخذ القرارات مع المدير الرياضي. نحن على تواصل جيد مع المالكين أيضًا".



واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا: "الوضع عندما تولى المسؤولية كان صعبًا. مع الوقت والقيام بالأشياء الصحيحة، يمكننا الحصول على ما نحتاج إليه ، يجب أن نكون أكثر استقرارًا ونزود اللاعبين بالقدرة على الأداء. نحن نسير بطريقة جيدة. حتى عندما لم نحصل على نتائج جيدة، كنا واثقين من أننا سنغير الأمور بطريقة إيجابية".