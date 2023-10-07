نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو هدف كريم بامبو في مرمي الزمالك اليوم بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل كريم بامبو هدف التقدم لصالح البنك الأهلي أمام الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

وجاء الهدف في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 9+45، بعد ركلة حرة، نفذها أحمد مدبولي بتمريرة إلى زميله كريم بامبو الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة قوية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بيد الحارس محمد صبحي ومرت بين أقدامه وسكنت الشباك في منتصف المرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح البنك الأهلي.

وتذاع المباراة حاليًا، على قناة On time sports 1 HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11861.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة العرض: HD.