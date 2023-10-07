نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة فيوتشر وطلائع الجيش اليوم السبت في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر من تحقيق الفوز أمام نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد "جهاز الرياضة العسكري"، وذلك في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

ويحتل فيوتشر بعد هذا الفوز صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز في ثلاث مباريات، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة لقاء.



أحداث مباراة فيوتشر وطلائع الجيش في الدوري المصري

منع القائم الأيسر للحارس محمود عبد الرحيم جنش الهدف الأول لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة قوية من كريم طارق من خارج منطقة الجزاء.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح فيوتشر في الدقيقة 44 عن طريق عمر كمال عبد الواحد، بعد تمريرة من ناصر ماهر إلى زميله عمر الذي راوغ المدافع بقدمه اليمنى ثم سدد كرة صاروخية بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.

وأهدر كريم طارق ركلة جزاء لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 51، نفذها طارق بتسديدة أرضية، أمسك بها الحارس محمود جنش على مرتين من يسار مرماه.

وسجل مروان محسن الهدف الثاني لصالح فيوتشر في الدقيقة 86، بعد تمريرة من عبد الكبير الوادي إلى مروان الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس عمر رضوان.