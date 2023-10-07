نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن طاقم حكام مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام منافسه الإسماعيلي والمقرر لها غدًا الأحد.

ويلتقي الأهلي ضيفه الإسماعيلي في السابعة من مساء غدٍ الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويُدير محمود البنا اللقاء حكمًا للساحة ويعاونه أحمد حسام وسمير جمال حكمين مساعدين، والسيد منير حكمًا رابعًا، فيما يتواجد عمرو الشناوي حكمًا لتقنية الفيديو المساعد VAR ومحمد نهاد حكم VAR مساعد.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، قبل السفر إلى الإسكندرية للمبيت بها استعدادًا لخوض اللقاء.