نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جولة دوري Nile".. غزارة تهديفية 31 هدفًا.. 3 تعادلات مثيرة.. اكتساح الأهلي والزمالك روحه في شيكابالا.. مابولولو وتاو وعاشور في اللوحة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز حالة من الاثارة والمتعة الكروية التي كنا نفتقدها جميعا كثيرا، فالاعتماد علي العناصر الشبابية سواء لاعبيين أو مدربين دائما يفاجئنا ويطمئنا علي منتخبتنا الوطنية بالفترة المقبلة تحديدا وامامنا اجندة دولية مليئة بالمباريات والبطولات، شهدت الجولة الثالثة 3 تعادلات مثيرة الاولي كانت بافتتاحية الجولة بين زد اف سي وبلدية المحلة والتي انتهت بنتيجة 3-3 مباراة تفوق فيها الثنائي المدريين الفنين للفريقين مجدي عبد العاطي واحمد عبد الرؤوف، أيضا لاعبيين الفريقين التي لم تتعدي أعمارهم السنية ال 24 عاما، ونجح زد اف سي في التواجد بالمركز الثالث من جدول البطولة ب 7 نقاط، بينما تواجد بلدية المحلة بالمركز الثامن ب 4 نقاط.

إحصائيات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز

وشهدنا المباراة الثانية من عمر هذه الجولة بين فريقي سموحة السكندري وذئاب الجبل المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز النادي السكندري بهدفين مقابل هدف ولم يسير ذئاب الجبل بنفس مستوي الموسم الماضي بل تراجع كثيرا حيث خسر في اول مباراة له من البلدية بهدفين مقابل لا شيء ثم تعادل مع الزمالك ايجايبا بنتيجة 1-1 ثم الخسارة الأخيرة امام سموحة، وشهدت هذه المباراة احتساب ركلتي جزاء، يتواجد سموحة بالمركز الثاني من جدول البطولة ب 7 نقاط، بينما يتواجد المقاولون بالمركز ال 16 برصيد نقطة وحيدة.

أما عن المباراة الثالثة من عمر هذه الجولة، فهي مباراة مثيرة للغاية بين السكندرى الاتحاد السكندري والجونة الساحلي مباراة بحار بين البحر المتوسط والبحر الأحمر تعرض من خلالها الجونة لطرد احد لاعبية واحتساب ركلة جزاء لهم بالدقيقة ال 13 والتي أهدرها بلحاج ثم سجل هدفي اللقاء للجونة ولم يصمد الأسد الاجولي مابولولو هداف البطولة بالموسم الماضي.

وهو أيضا حتى الأن هداف البطولة الذي رد علي بلحاج بهدفين اللقاء أيضا للنادي السكندري، في مباراة امتلئت بالمتعة الكروية حتي الدقيقة 99 من الوقت بدل الضائع الدقيقة التي شهدت تعادل اللقاء إيجابيا، ويتواجد الاتحاد السكندري بالمركز العاشر بجدول البطولة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد الجونة بالمركز الثالث عشر برصيد نقطتين.

أما عن المباراة الرابعة من عمر الجولة فلم تبتعد كثيرا عن المباراة الثالثة فأيضا انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين فاركو الذي ما زال يعاني بعكس مستوي الموسم الماضي وبين سيراميكا كليوباترا الذي بدء بداية مبشرة سجلت الأهداف جميعها بالشوط الأول ودافع الفريقين طول الوقت المتبقي من المباراة، يتواجد فاركو بالمركز السابع عشر من جدول البطولة برصيد نقطة وحيدة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا بالمركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة أيضا.

وعن المباراة الخامسة من هذه الجولة والتي جمعت الداخلية والمصري البورسعيدي الذي تفوق وفاز بثلاثية مقابل هدف وحيد من الداخلية وهي المباراة الثانية علي التوالي التي تشهد خسارة الداخلية، يتواجد المصري بالمركز السادس من جدول البطولة برصيد 6 نقاط، بينما يتواجد الداخلية بالمركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

المباراة السادسة من هذه الجولة هي المباراة الأبرز من حيث الاثارة والمتعة والاستغراب، والتي جمعت البنك الأهلي والزمالك الذى تعرض من خلالها حارس مرمي الزمالك للطرد بالدقيقة 46 من الوقت بدل ضائع بالشوط الأول، مما دفع اوسوريو المدير الفني للزمالك لسحب المهاجم سيف الدين الجزيري للدفع بمحمد صبحي في مركز حراسة المرمي، سجل الهدف الأول والوحيد للبنك اللاعب كريم بامبو في الدقيقة 54 ليطرد بعدها محمد فتحي لاعب البنك الأهلي وتصبح المباراة بين 10 لاعبين ل 10 لاعبين.

ويسجل شيكابالا هدف التعادل للزمالك لتصبح النتيجة 1-1 وفي الدقيقة 92 من الوقت بدل ضائع يسجل أيضا شيكا هدف الفوز للزمالك ليدخل الفرحة العارمة علي جماهير الزمالك ولم تمر لقطة الهدف الثاني بسلام حيث التقطت صورة لحمزة المثلوثي وهو يقبل حذاء وقدم شيكابالا بعد تسجيله الهدف مما عرضه للانتقادات العديدة ليخرج عبر حسابة الرسمي بموقع تبادل الصور " انستجرام" ليعتذر ويؤكد إنه ا لقطة عفوية منه ولم يقصد بها أي رد فعل سيء.

ويسدل الستار عن هذه المباراة ويتواجد الزمالك بالمركز السابع برصيد 5 نقاط، بينما يعاني البنك بتواجده بتذيل جدول البطولة دون أي نقاط حتى الآن، ومن المتوقع إقالة بابا فاسيليو خلال الساعات القادمة.

وفي المباراة السابعة من عمر هذه الجولة بالرغم من تألق واستحواذ طلائع الجيش لكثير من الوقت الا إنه تلقي الهزيمة من مودرن فيوتشر بثنائية مقابل لا شيء، والذى اهدر من خلالها كريم طارق ركلة جزاء للجيش، ونجح الواعد المتميز عمر كمال عبد الواحد بتسجيل الهدف الأول لفيوتشر ثم يسجل الثاني مروان محسن، ويعتلي مودرن فيوتشر جدول البطولة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما يتواجد طلائع الجيش بالمركز التاسع برصيد 4 نقاط.



وفي المباراة الثامنة من هذه البطولة والتي جمعت الأهلي والإسماعيلي مباراة جماهيريه كبيرة بدأت بحماس واثارة كرويه بالبداية الا انا تراجع مستوي الإسماعيلي ونجح الأهلي في تسجيل هدفة الأول والثاني والثالث وكان الهدف الثاني سجل عن طريق اسيست من احمد نبيل كوكا نقدر ان نلقبه بأفضل اسيست بهذة الجولة، ثم نجح ياو أنور في تسجيل الهدف الوحيد للإسماعيلي.

لم تكن لقطة الاسيست هي الأبرز في هذا اللقاء ولكن شهد اللقاء أيضا إصابة امام عاشور بالدقيقة 30 والذى جعله ينهار من البكاء وتم نقله لاحد مستشفيات الإسكندرية علي الفور لعمل الاشعه والاطمئنان عن مدي اصابته وغيابة وكان بكاء امام لخروجة من قائمة منتخبنا الوطني التي توجهت اليوم للامارات الشقيقة لقضاء فترة اعداد سيواجهة من خلالها منتخبنا منتخب موزبيق والجزائر وديا استعدادا لتصفيات أمم افريقيا وكأس العالم.

ويتواجد الأهلي بالمركز الخامس برصيد 6 نقاط وله لقاء مؤجل من الجولة الثانية، بينما يتواجد الإسماعيلي بالمركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.

ومع أخر مباراة من عمر هذه الجولة والتي واجهة من خلالها بيراميدز نادي انبي، والتي انتهت بفوز الأول بهدف مقابل لا شيء ليتواجد بيراميدز بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط، وتواجد إنبي بالمركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة.

ويتصدر مابولولو لاعب الاتحاد السكندري قائمة الهدفين حتي الان برصيد 4 اهداف ثم يليه بيرسي تاو لاعب الأهلي ب 4 اهداف أيضا ثم يأتي احمد بلحاج برصيد 3 اهداف.

واعتلى إمام عاشور قائمة الأكثر صناعة للاهداف برصيد هدفين، بينما يليه صديق اوجولا لاعب سيراميكا بهدفين أيضا.

وشهدت الثلاث جولات 9 حالات طرد حتى الآن، بينما تجاوزنا الـ20 بطاقة حتى الآن.