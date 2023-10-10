نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني ينصف سيد عبد الحفيظ ويكشف موقفه من تدريب الأهلي مجددًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي، أن الأهلي أكبر تجربة في مسيرته الكروية.

وقال موسيماني في تصريحات تليفزيونية: هناك من لم يكن متأكدا بأنني كنت أهلا للوظيفة في الأهلي، ونجاحي أنني كنت جيدا مع سيد عبد الحفيظ بجانبي، ومع سامي قمصان مساعد المدرب حينها".

موسيماني: الأهلي أكبر تجربة في مسيرتي الكروية.. وربما يومًا ما أدربه مرة أخرى

وأضاف موسيماني: شعرت أنني مدرب مصري معهم رغم أنني أول مدرب من دول جنوب الصحراء "مدرب إفريقي يدربنا"؟ أفضل فريق في إفريقيا وأكبر فرق الشرق الأوسط، نجاحي كان مع الكابتن محمود الخطيب".

وواصل: "مسيرتي مع الأهلي، هي أكبر تجربة في مسيرتي الكروية بلا شك، 70 مليون شخص يشجعون الفريق، لاعبون كبار على الصعيد الفردي مثل الشناوي وعلي معلول ووليد سليمان، أعني نحن نتحدث على ضغط ومعاناة مستمرة ولا نتحدث عن حياة سهلة.