نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يرفض "اجازة" سويسرا ويختار مدينة مصرية.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي فكرة السفر إلى سويسرا من أجل قضاء الإجازة التي حصل عليها المارد الأحمر عقب مواجهة الاسماعيلي الأخيرة في الدوري المصري.

كولر يقضي إجازته في الغردقة بدلًا من سويسرا

وحصل النادي الأهلي على راحة خمسة أيام عقب مواجهة الاسماعيلي الأخيرة التي أقيمت اول أمس الاحد على ملعب برج العرب لحساب مواجهات الجولة الثالثة من دوري نايل وحقق فيها رجال كولر الفوز بنتيجة 3-1.

وعلم موقع الفجر الرياضي أن مارسيل كولر فضل قضاء الاجازة في مدينة الغردقة بواسطة أفراد من الجهاز المعاون له ورفض السفر إلى بلاده لقضاء تلك الإجازة.

وتوقفت بطولة الدوري المصري بنهاية الجولة الثالثة بسبب فترة التوقف الدولي التي يخوض فيها المنتخب الوطني المصري مباراتين الأولى ضد زامبيا يوم 12 اكتوبر والثانية أمام الجزائر 16 من الشهر ذاته في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يخوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين الأولى أمام الأردن بعد غد، الخميس، بالقاهرة والثانية مع أوزبكستان يوم الاثنين المقبل فى طشقند.