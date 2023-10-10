نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. صدمة قوية في الأهلي بسبب حجازي والريال يقترب من تجديد عقد فينيسيوس وكولر يقضي اجازة قصيرة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - “الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع ( الفجر الرياضي ) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في السطور التالية

صباح الكورة اليوم الثلاثاء

وتأتي أبرز التفاصيل الخاصة بصباح الكورة وفق ما يلي:-

صدمة للأهلي.. قرار عاجل من اتحاد جدة بشأن أحمد حجازي

حجازي

تترقب إدارة النادي الأهلي المصري، قرار نادي اتحاد جدة السعودي بشأن أحمد حجازي مدافع الفريق ومنتخب مصر بعد إصابته بالرباط الصليبي واقتراب رحيله.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، ذكرت إن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق ‎يجهز البرتغالي جوتا فيليبي، والمصري أحمد حجازي، من أجل الاستعانة بخدماتهما في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل.

وأضافت أن الجميع في ‎الاتحاد السعودي يراقب برنامج التأهيل الخاص بأحمد حجازي، الذي بات قريبًا من العودة.

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خطوة أخيرة تفصل ريال مدريد عن تجديد عقد "فينيسيوس"

فينيسيوس

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اقتربت من تجديد عقد واحد من أبرز نجومها خلال الفترة القادمة.

وقال الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن إدارة الريال إنتهت تمامًا من الصيغة الخاصة بتجديد عقد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأضاف في تغريدة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي X أن الريال يخطط لجدولة الحفل الرسمي الذي سيقام لتجديد عقد فيني عقب تعافي فينيسيوس جونيور من فيروس كورونا.

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كولر يرفض "اجازة" سويسرا ويختار مدينة مصرية.. تعرف عليها

كولر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي فكرة السفر إلى سويسرا من أجل قضاء الإجازة التي حصل عليها المارد الأحمر عقب مواجهة الاسماعيلي الأخيرة في الدوري المصري.

وحصل النادي الأهلي على راحة خمسة أيام عقب مواجهة الاسماعيلي الأخيرة التي أقيمت اول أمس الاحد على ملعب برج العرب لحساب مواجهات الجولة الثالثة من دوري نايل وحقق فيها رجال كولر الفوز بنتيجة 3-1.

وعلم موقع الفجر الرياضي أن مارسيل كولر فضل قضاء الاجازة في مدينة الغردقة بواسطة أفراد من الجهاز المعاون له ورفض السفر إلى بلاده لقضاء تلك الإجازة.