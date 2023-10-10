نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن تجديد عقد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك قدمت عرضا كبيرًا للاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح وذالك لتجديد تعاقده خلال الفترة القادمة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير المقبل.

مفاجأة بشأن تجديد عقد فتوح مع الزمالك

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أنه يتردد حاليا داخل نادي الزمالك أن أحد المرشحين للإنتخابات القادمة أتم إتفاقه مع فتوح لتجديد تعاقده على أن يتم الإعلان عن ذلك قبل ساعات من العملية الإنتخابية كنوع من أنواع الدعاية.

وكشف شبانة عن مفاجأة كبيرة بتواجد رئيس إحدى الأندية السعودية في القاهرة خلال الأيام الماضية لحسم إمكانية ضمه خلال الإنتقالات الشتوية القادمة، وأن المقابل المادي لن يشكل عائقا لإتمام الصفقة في حال إقناع اللاعب وإدارة النادي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.