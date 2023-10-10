عاجل.. قرار ناري من كولر تجاه موديست

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي اتخاذ قرار ناري تجاه اللاعب الفرنسي انتوني موديست نجم القلعة الحمراء الذي تم التوقيع معه بنهاية الميركاتو الصيفي المنصرم.

كولر يجهز موديست بدنيًا

وقالت بعض المصادر المقربة من الجهاز الفني للنادي الأهلي أن كولر سيستغل فترة التوقف الدولي خلال شهر اكتوبر من أجل وضع البرنامج التدريبي لموديست بعد أن شهدت مشاركته في المباريات عدم الوصول للفورمة البدنية المطلوبة وحاجته لرفع لياقته البدنية الفترة القادمة

وسبق وأن شارك موديست في مباراتي المصري البورسعيدي والاسماعيلي في الدوري المصري وسجل هدفه الأول في شباك إنبي بنصف نهائي كأس مصر 2023.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في افتتاحية مباريات دوري السوبر الافريقي السوبر ليج وهي التي تقام خلال الشهر الجاري عقب نهاية فترة التوقف الدولي.