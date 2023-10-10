نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب من مانشستر وتجديد عقد فتوح في دقيقة.. رئيس الزمالك المحتمل يطلق صواريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الزمالك تشتعل بتصريحات على مقعد الرئيس

أدلى عمر هريدي المرشح على مقعد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، في الانتخابات المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجاري، بتصريحات نارية.

وقال هريدي في تصريحات تليفزيونية: "استطيع التعاقد مع أي لاعب يحتاجه الزمالك وتختاره اللجنة الفنية التي سيتم تشكيلها حتى لو لاعب من مانشستر".







أنا دكتور وسأجدد عقد فتوح في دقيقة



ويعاني نادي الزمالك من إيقاف القيد ولم يجري أي تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف: "أنا دكتور في فن التفاوض ومستعد لتجديد عقد أحمد فتوح من الدقيقة الأولى".

وأتم قائلًا: "استطيع حل جميع الأزمات في دقيقة واحدة والفلوس موجودة".

مفاجأة بشأن تجديد عقد فتوح مع الزمالك



أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الزمالك قدمت عرضا كبيرًا للاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد فتوح وذالك لتجديد تعاقده خلال الفترة القادمة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع الفارس الأبيض بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير المقبل.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أنه يتردد حاليا داخل نادي الزمالك أن أحد المرشحين للإنتخابات القادمة أتم إتفاقه مع فتوح لتجديد تعاقده على أن يتم الإعلان عن ذلك قبل ساعات من العملية الإنتخابية كنوع من أنواع الدعاية.

وكشف شبانة عن مفاجأة كبيرة بتواجد رئيس إحدى الأندية السعودية في القاهرة خلال الأيام الماضية لحسم إمكانية ضمه خلال الإنتقالات الشتوية القادمة، وأن المقابل المادي لن يشكل عائقا لإتمام الصفقة في حال إقناع اللاعب وإدارة النادي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.