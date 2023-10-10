نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يغري محمد عبدالمنعم.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، تسعى حاليا لتمديد تعاقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم محمد عبدالمنعم خلال الفترة القادمة.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم، أن إدارة النادي تخشى رحيل اللاعب وسط مغريات العروض الخارجية وتستهدف تمديد تعاقده حتى عام ٢٠٢٧.

الأهلي يغري محمد عبدالمنعم.. تفاصيل

وأكمل شبانة بأن الأهلي يغري اللاعب حاليا برفعه إلى الفئة الأولى مع حصوله على راتب سنوي يتراوح مابين ١٣ إلى ١٥ مليون جنيه، مع وضع بعض الامتيازات الأخرى أبرزها عقود إعلانية تتخطى ال ٤ مليون جنيه من أجل غلق ملف الرحيل تماما.

وتألق عبدالمنعم بشكل لافت خلال الفترة الماضية مع الأهلي ومنتخب مصر مما جعل إدارة المارد الأحمر تدرس تعديل عقده تقديرا لإمكانياته الفنية وتحصين رحيله بعد العروض التي وصلت لضمه مؤخرًا.