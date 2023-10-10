نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مكالمة طبيب الأهلي مع حسين الشحات في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل أحمد جاب الله طبيب النادى الأهلي، هاتفيًا مع حسين الشحات صانع ألعاب فريقه والمتواجد حاليًا مع بعثة منتخب مصر في الامارات لخوض مباراتى زامبيا والجزائر.

واطمئن طبيب المارد الأحمر على جاهزية حسين الشحات للمشاركة مع منتخب مصر، عقب تعرضه لكدمة بسيطة في مباراة الإسماعيلي التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مواجهة مرتقبة بين مصر وزامبيا وديًا

ويخوض المنتخب المصري لكرة القدم، مباراة هامة أمام منتخب زامبيا في اللقاء الودي المقام في دولة الإمارات بمدينة أبو ظبي.

وتقام المباراة بين منتخب مصر لكرة القدم ومنتخب زامبيا يوم 13 أكتوبر من الشهر الحالي في الإمارات بمدينة أبو ظبي.

وأسفر الإجتماع الفني لمنتخب الفراعنة ومنتخب زامبيا على أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، وعلى الجانب الأخر يرتدي المنتخب الزامبي القميص الأخضر.