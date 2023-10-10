نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكاف يقرر.. 6 ملاعب جاهزة لاستضافة مباريات الفرق المصرية في البطولات الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء عن الملاعب المحتضنة للفرق المصرية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكذلك كأس الاتحاد الأفريقي.

وأعلن الاتحاد الأفريقي عن 6 ملاعب صالحة لاستقبال مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية، والتي جاءت على النحو التالي:

ستاد القاهرة الدولي.

استاد 30 يونيو (الدفاع الجوي).

استاد برج العرب بالإسكندرية.

استاد السويس.

استاد هيئة قناة السويس.

استاد السلام.

وأوضح الاتحاد الأفريقي للفرق المصرية المشاركة، في حالة عدم امتلاك ملعب لتقديمه رسميًا للكاف، يجب إخطار الفرق للإتحاد الأفريقي في موعد أقصاه الجمعة القادمة، الموافق الـ13 من شهر أكتوبر الجاري.

6 ملاعب تستضيف البطولات الأفريقية

ووفقًا لخطاب الاتحاد الأفريقي، في حالة تبديل ملعب المباراة، يجب تقديم طلب رسمي الكاف قبل انطلاق المباراة بـ20 يومًا.

يذكر أن فريقي الأهلي وبيراميدز سيشاركان على ستاد القاهرة والدفاع الجوي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فيما سيشارك الزمالك وفريق مودرن فيوتشر في بطولة كأس الإتحاد الإفريقي على ستاد القاهرة والسلام.