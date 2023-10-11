نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نابولى يتفاوض مع "خبير" الدوري الإيطالي قبل إقالة رودى جارسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن نابولي مهتم بإمكانية التعاقد مع مدرب جديد خلفا للمدرب رودي جارسيا بسبب سؤء النتائج

وخرج فريق بارتينوبي من المراكز الأربعة الأولى في الأسبوع الماضي بعد هزيمته أمام فيورنتينا الذي صعد فوقهم. بعد فترة قصيرة من النتائج الجيدة، عاد نابولي لمواجهة المشكلات تحت قيادة جارسيا مرة أخرى.

كونتي مدرب جديد لنابولي

ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن أوريليو دي لورينتيس غاضب من الموقف ويشعر بخيبة أمل من الطريقة التي يعمل بها جارسيا مع الفريق. وقت جارسيا ينفد حاليًا.

ويحظى كونتي باهتمام كبير لدى دي لورينتيس، وإذا قبل مدرب توتنهام السابق بعض المطالب، فقد يصل بالفعل إلى النادي قريبًا جدًا.

بعد الخسارة أمام فيورنتينا، تحدث جارسيا إلى دي لورينتيس وشرح له بعض أسباب الهزيمة. لقد تحمل مسؤولية الخسارة لكنه ظل يدافع عن أفكاره.

أمس، استمر الاجتماع في أحد الفنادق وكانت هناك محاولة لفهم ما إذا كان هناك مجال للتعافي تحت قيادة جارسيا، واختار الكثير من المسؤولين الكبار في الاجتماع إقالة جارسيا، لكن دي لورينتيس اعترض على ذلك لأنه يريد الانتظار لمباراتين أخريين.