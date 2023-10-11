نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي القادمة أمام فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لمواجهة نظيره نادي فاركو، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

توقيت مباراة الإسماعيلي ضد فاركو

ويلتقي الدراويش مع نظيره فاركو، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 22 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي ضد فاركو

وتنقل أحداث مباراة الإسماعيلي ضد فاركو عبر شاشة قناة اون تايم سبورتس والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لاحداث مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، المركز 11 من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد فريق فاركو في المركز 17 برصيد نقطة واحدة.