نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر سيد معوض يوقع مع الأهلي لمدة 4 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع عمر سيد معوض، لاعب فريق الأهلي مواليد 2006، بالتوقيع على عقد احتراف مع النادي لمدة 4 سنوات.

جاء ذلك خلال جلسة جمعته أمس مع وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين، ومحمد شوقي، نائب المدير الفني للقطاع، وفي حضور والده سيد معوض، نجم الأهلي السابق.

وأكد وليد سليمان على أن الأهلي لن يقف في طريق أي موهبة كروية تتلقى أي عرض احتراف خارجي، شريطة أن يكون هذا العرض مناسبًا ويليق بالنادي وإمكانات اللاعب، مع الأخذ في الحسبان الرؤية الفنية وحاجة الفريق الأول.