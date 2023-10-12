نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض قطري لخطف الجوهرة من الأهلي.. والنادي يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، عرضا خارجيًا للتعاقد مع كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن هناك عرض قطري وصل الأهلي خلال الساعات الماضية للتعاقد مع الدبيس على سبيل الإعارة، لكن لم يتم حسم الملف حتى الآن لحين الاجتماع مع مارسيل كولر.

وأضاف، أنه من المتوقع رفض العرض والحفاظ على استمرار اللاعب في صفوف الفريق لنهاية الموسم الحالي على الأقل، خاصة بعد رحيل الثنائي أيمن أشرف ومحمد أشرف في الصيف الماضي.

وتابع، أن هناك اجتماع مع مارسيل كولر خلال الساعات القادمة لحسم عدد من الملفات، وسيتم مناقشة عرض الدبيس خلال الاجتماع بقبول العرض والموافقة على الاستغناء عن خدماته، أو الرفض واستمرار اللاعب مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.