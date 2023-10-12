نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قبل ميركاتو يناير".. الأهلي يكشف موقفه من مفاوضات نجمي أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تسعى إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، لمواصلة تدعيم صفوف الفريق في مختلف المراكز، سواء الدفاعية أو الهجومية، بعد توصية المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر.

ويرغب كولر، في تدعيم خطي الدفاع والهجوم، لمواصلة حصد الإنجازات المتتالية والتتويج بجميع البطولات التي يشارك بها المارد الأحمر.

- الأهلي يحسم موقفه من صفقتين جدد

وعلمت مصادر الفجر الرياضي، أن إدارة القلعة الحمراء حسمت موقفها النهائي من صفقتي مصطفى أشرف نجم الدوري الألماني وبلال مظهر نجم باناتانيكوس اليوناني، بعد تردد أنباء دخول الإدارة في مفاوضات متقدمة مع الثنائي".

وتابعت المصادر:" أن إدارة الأهلي لم تخطط نهائيا في الفترة الحالية، للدخول في مفاوضات مع الثنائي المصري المحترف بالخارج، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة".

على جانب آخر، تحاول إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي، تأمين عقد التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للقلعة الحمراء، بمده مجددا بعد تألق اللاعب المستمر.