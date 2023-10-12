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أحمد جودة - القاهرة - أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق، أن انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، أشبه بصفقة انتقاله من الفارس الأبيض للقلعة الحمراء.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن صفقة إمام عاشور وانضمامه للأهلي أثار جدلًا كبيرًا بين إعلام وجماهير الكرة المصرية، وهذا تكرار لسيناريو صفقة انضمامه للمارد الأحمر حينما رحل عن الزمالك وتم الإعلان عن انضمامه للقلعة الحمراء.

رضا عبد العال: إمام عاشور خليفتي وهذه نصيحتي له

وتابع، أن إمام عليه عدم التركيز مع جماهير السوشيال ميديا خلال الفترة القادمة، وعليه الاستماع لنصائح الرموز، في ظل الاهتمام الكبير من جماهير الأهلي بما قدمه داخل الملعب خلال الفترة الحالية.

واختتم رضا عبدالعال، أن أداء إمام يذكره بما كان يقدمه في الملعب من التمريرات والمراوغات، موضحا أن جماهير القطبين الأهلي والزمالك بحاجه دائما لمشاهدة هذه النوعية من اللاعبين.