نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. صلاح ينتقد فيتوريا وطلب عاجل من أوسوريو بشأن أوباما والتاريخ ينصف مصر أمام غانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ويأتي ملخص أخبار الرياضة اليوم وفق ما يلي:-

محمد صلاح ينتقد فيتوريا بعد مباراة منتخب مصر وزامبيا

وجه محمد صلاح، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادًا إلى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على زامبيا، في مباراة ودية جمعت بينهما أمس الخميس.

وأكد محمد صلاح أن فيتوريا أخطأ بالدفع بثلاثي خط الوسط في مواجهة المنتخب المصري مع زامبيا، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية المحور: "فيتوريا اليوم لم يكن موفقا بالدفع بـ3 لاعبين أصحاب خصائص دفاعية في خط الوسط أمام زامبيا"

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طلب عاجل من أوسوريو بسبب يوسف أوباما

طلب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك طالبًا عاجلًا بشأن يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض، قبل مواجهة سموحة في دوري نايل.

وجاء ذلك من أجل تحديد موقف يوسف أوباما من مواجهة سموحة سواء بالتواجد في المباراة أو الغياب.

يسعى خوان كارلوس أوسوريو تجهيز يوسف أوباما لمباراة سموحة القادمة في الجولة الرابعة من منافسات دوري نايل.

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التاريخ يميل للفراعنة أمام غانا

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية لعام 2024، والتي ستقام على الأراضي الايفوارية في يناير المقبل، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخب غانا والرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق.

وتقابل المنتخب المصري أمام نظيره الغاني في 26 مواجهة سابقة، أخرها في تصفيات كأس العالم 2018.

حقق المنتخب المصري الفوز في 13 مواجهة، فيما هزم في 7 مواجهات، وتعادلا في 6 مباريات

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