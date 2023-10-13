بشرى سارة.. إمام عاشور يقترب من العودة إلى تدريبات الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، بعد أن تعافى نسبيا من الإصابة التي تعرض لها في القدم خلال مباراة الإسماعيلي الماضية.

إمام عاشور يقترب من العودة إلى تدريبات الأهلي

وكان إمام عاشور قد أصيب في لقاء فريقه أمام الدراويش بكدمة بين ساق القدم والكاحل، تسببت في غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن أسبوع.

وغاب إمام عاشور عن معسكر منتخب مصر المقام حاليا بالإمارات للإصابة، ومن المنتظر أن يعود بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، غدا السبت لتدريباته في إطار الاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني الجمعة المقبلة فى دار السلام ضمن منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى السوبر الأفريقى.

كما تقرر إقامة مباراة العودة بين الأهلى وسيمبا التنزانى يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.