العالم اليوم - حماس: نحتاج بعض الوقت لدراسة خطة ترامب

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 10:20 صباحاً - قال قيادي في حماس، الجمعة، إن الحركة "تحتاج لبعض الوقت" لدراسة خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وأوضح القيادي لوكالة "فراس برس": "حماس لا زالت تواصل المشاورات حول خطة ترامب التي قدمت للحركة، وأبلغت الوسطاء أن المشاورات مستمرة وتحتاج لبعض الوقت".

وكان ترامب أعلن مؤخرا خطته بشأن إنهاء حرب غزة، التي وافق عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

والثلاثاء أمهل الرئيس الأميركي حماس "3 إلى 4 أيام" لقبول الخطة، متوعدا إياها بالدمار في حال رفضتها.