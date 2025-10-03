العالم اليوم - تعرف على أهم هدف لترامب في العام 2026

انتم الان تتابعون خبر تعرف على أهم هدف لترامب في العام 2026 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 أكتوبر 2025 09:24 صباحاً - كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن أهم هدف له خلال العام 2026، وعن الدور الذي قد يلعبه في انتخابات التجديد النصفي في العام المقبل.

وقال الرئيس الأميركي إن لديه "خططا كبير"، موضحا أنها تقتصر على "البقاء على قيد الحياة".

وقال ترامب: "أريد البقاء حيا"، مُلقيًا باللوم مجددًا على الديمقراطيين في تأجيج العنف السياسي الذي أضرّ بالقادة السياسيين من كلا الحزبين.

وأضاف ترامب، الذي أبلغ كبار القادة العسكريين في البلاد مؤخرًا أن على القوات الأميركية استخدام المدن الأميركية "الخطيرة" "كميادين تدريب" في قتال ما أسماه "العدو من الداخل"، بحسب ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وأردف قائلا: "انظروا إلى ما يحدث، إنه جنون. كما تعلمون، الخطاب الذي يستخدمه هؤلاء الديمقراطيون المجانين خطير للغاية".

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كان قد نجا من محاولتي اغتيال، وألقى الشهر الماضي خطابا مشحونا سياسيا في حفل تأبين تشارلي كيرك، حليفه السياسي المقرب.

وأشار ترامب عدة مرات إلى وفاته مؤخرًا، ففي أغسطس الماضي، صرّح لبرنامج "فوكس آند فريندز" أن دافعه لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا كان خوفه من ألا يدخل الجنة بعد مماته.

جدير بالذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري بعد عامين على الانتخابات الرئاسية وستجري بين 7 أبريل و3 نوفمبر من العام المقبل.

ومن شأن هذه الانتخابات أن تحدد تشكيلة مجلسي الكونغرس "النواب والشيوخ".