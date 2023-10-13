نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي لن يلعب.. موعد عودة مباريات الدوري المصري بعد التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر محبي وعشاق كرة القدم المصرية في كل مكان، موعد عودة مباريات الدوري المصري الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقامة في الوقت الحالي.

وكان قد توقف منافسات بطولة الدوري المصري لمدة 11 يومًا، حيث بدأت يوم 9 أكتوبر ومن المنتظر أن تستمر حتى يوم 19 من الشهر ذاته.

موعد عودة مباريات الدوري المصري الممتاز

ومن المنتظر أن يتم عودة انطلاق مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة يوم 20 أكتوبر الجاري بمواجهات قوية، وهي المصري وطلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا مع نظيره الداخلية، ويخوض بلدية المحلة مباراة صعبة أمام الاتحاد السكندري.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة، وانبي أمام البنك الأهلي يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري، أما يوم 22 أكتوبر يلتقي المقاولون العرب مع نظيره زد، ومودرن فيوتشر مع بيراميدز، بالإضافة إلى مباراة الإسماعيلي مع فاركو.

واستقرت رابطة الأندية؛ على تأجيل مباراة الأهلي والجونة بسبب مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي، حيث سيواجه فريق سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر.