السوبر الأوروبي: ريال مدريد يواجه أتالانتا غداً

السوبر الأوروبي: ريال مدريد يواجه أتالانتا غداًسيلتقي ريال مدريد الإسباني، غدا الأربعاء، مع أتالانتا الإيطالي في مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، في العاصمة البولندية وارسو.

وسيلعب الريال في المسابقة، التي انطلقت نسختها الرسمية الأولى عام 1973، للمرة التاسعة، بعدما تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الـ 15 في تاريخه عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين لصفر في المباراة النهائية، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة عبر التاريخ.

في المقابل، يشارك أتالانتا في البطولة للمرة الأولى عقب فوزه التاريخي وغير المتوقع في الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي، إثر انتصاره على باير ليفركوزن الألماني بثلاثية نظيفة، حيث تقمص النجم النيجيري أديمولا لوكمان دور البطولة في تتويج أتالانتا بتسجيله أهداف الفريق الثلاثة لينتزع أتالانتا لقبه الأوروبي الأول، الذي كان أول بطولة يحصل عليها الفريق على الصعيدين المحلي أو القاري منذ 61 عاما.

ويأمل ريال مدريد في التتويج بلقب السوبر الأوروبي للمرة السادسة والانفراد بالرقم القياسي كأكثر الأندية الفائزة بالبطولة، الذي يتقاسمه حاليا مع برشلونة وميلان.

ولم يبرم الريال الكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم فقدان اثنين من أعمدته الأساسية وهما توني كروس وناتشو فرنانديز، لكن النجم الفرنسي كيليان مبابي، انضم للفريق بعد سنوات من المحاولة.

ومن جانبه سيحاول أتالانتا تحقيق المفاجأة مثلما فعل في العاصمة الأيرلندية دبلن بنهائي الدوري الأوروبي عندما ألحق بباير ليفركوزن الألماني خسارته الوحيدة خلال الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

ولم يحقق أتالانتا النتائج المرجوة منه خلال لقاءاته الودية التي خاضها تحضيرا للموسم الجديد، حيث تعادل ( 2 / 2 ) مع ألكمار الهولندي، قبل أن ينال خسارتين قاسيتين أمام بارما الإيطالي ( 1 / 4 )، وسانت باولي الألماني ( صفر / 3 ).