رين يوقف انتصارات باريس

رين يوقف انتصارات باريسأوقف رين انتصارات باريس سان جيرمان وأسدى خدمة كبيرة للنس لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه 3-1 الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين.

سجل ثلاثية رين كل من الأردني موسى التعمري في الدقيقة 34، وإيستيبان لوبول في الدقيقة 69، والبديل السويسري بريل إمبولو في الدقيقة 81، بينما سجل عثمان ديمبيلي هدف سان جيرمان في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لسان جيرمان في الدوري عند سبعة وتجمد رصيده عند 51 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الأول لمصلحة لنس الذي يتخلف عنه بنقطتين قبل مواجهة باريس أف سي السبت.

أما رين، فكان انتصاره مفاجئا بعد أربع خسارات متتالية في مختلف المسابقات، في سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، لكن النقاط الثلاث التي حققها رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.