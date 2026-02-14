رين يوقف انتصارات باريس
أوقف رين انتصارات باريس سان جيرمان وأسدى خدمة كبيرة للنس لاعتلاء صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه 3-1 الجمعة في المرحلة الثانية والعشرين.
سجل ثلاثية رين كل من الأردني موسى التعمري في الدقيقة 34، وإيستيبان لوبول في الدقيقة 69، والبديل السويسري بريل إمبولو في الدقيقة 81، بينما سجل عثمان ديمبيلي هدف سان جيرمان في الدقيقة 72.
وبهذه النتيجة، توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية لسان جيرمان في الدوري عند سبعة وتجمد رصيده عند 51 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الأول لمصلحة لنس الذي يتخلف عنه بنقطتين قبل مواجهة باريس أف سي السبت.
أما رين، فكان انتصاره مفاجئا بعد أربع خسارات متتالية في مختلف المسابقات، في سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، لكن النقاط الثلاث التي حققها رفعت رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رين يوقف انتصارات باريس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.