أخبار اليمن : استبدال 8 آلاف أسطوانة غاز بالحديدة

استبدال 8 آلاف أسطوانة غاز بالحديدةتواصل الشركة اليمنية للغاز برنامج استبدال أسطوانات الغاز المنزلي التالفة والمتهالكة بأسطوانات مصانة قابلة للتداول للمواطنين، في محافظة الحديدة وبقية المحافظات الحرة.

حيث تستمر اللجان المكلفة والسلطة المحلية في مديرية الجراحي وجزيرة كمران في استبدال اسطوانات المواطنين التالفة بأسطوانات مصانة قابلة للتداول.

وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة ياسر الواحدي خلال لقائه بقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بأن البرنامج، يأتي ضمن إجراءات السلامة التي تحرص الشركة اليمنية للغاز على تفعيلها في إطار توطين صناعات أسطوانات الغاز في اليمن.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى استبدال 8 آلاف اسطوانة تالفة في محافظة الحديدة موزعه على المديريات كمرحلة أولى، مبينا أن التوزيع مجاناً تسلم للمستفيدين يدا بيد اعتمادا على البطاقة الشخصية، لضمان وصول الخدمة إلى جميع المواطنين المستحقين بشكل منظم وعادل.

وأكد بأن الأسطوانات المستبدلة خضعت لعمليات فحص وصيانة شاملة، بما في ذلك اختبار الضغط، وفحص الصمامات، والتأكد من مطابقة المواصفات القياسية المعتمدة دولياً.

ودعا القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية والإبلاغ عن الأسطوانات التالفة لتسهيل عملية الاستبدال، مشيرا الى استمرار البرنامج حتى تغطية جميع المديريات والمحافظات الحرة والمناطق المستهدفة.