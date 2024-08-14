تشيلسي يمدد عقد بالمر حتى 2033
أعلن نادي تشيلسي تمديد عقد نجمه الإنجليزي كول بالمر، ليضمن بقاء هداف الفريق في الموسم الماضي حتى عام 2033.
وقال النادي اللندني في بيانه: "يسر تشيلسي أن يعلن أن كول بالمر وقع على تمديد عقده لمدة عامين حتى عام 2033".
قدم كول بالمر موسماً رائعاً مع تشيلسي بعد انضمامه إلى النادي الصيف الماضي، حيث سجل 25 هدفاً في جميع المسابقات، وتم اختياره كأفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي، وحصل على لقب أفضل لاعب الفريق وجائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل اللاعبين.
وسيبدأ تشلسي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، الموسم الجديد يوم الأحد المقبل على أرضه أمام مانشستر سيتي حامل اللقب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشيلسي يمدد عقد بالمر حتى 2033 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.