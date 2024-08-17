توتنهام يضم الفرنسي ويلسون أودوبيرت
أكمل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم التعاقد مع الجناح الفرنسي ويلسون أودوبيرت، لاعب فريق بيرنلي.
ومن المقرر أن يظل عقد أودوبيرت (19 عامًا) ساريا حتى عام 2029، حيث يرتدي قميص الفريق اللندني رقم 28.
وقرر فريق المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو ضم أودوبيرت بعد أدائه اللافت في موسمه الأول مع الفريق الأول لبيرنلي الموسم الماضي.
وشارك أودوبيرت في 32 مباراة وسجل 4 أهداف لبيرنلي بعد انتقاله للنادي الإنجليزي قادمًا من تروا الفرنسي، لكنه لم يستطع الحفاظ على بقاء الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبخلاف مشاركته مع توتنهام في الدوري الإنجليزي، يستعد أودوبيرت للظهور أيضًا في بطولة الدوري الأوروبي بنسخته الجديدة، التي يشارك فيها النادي الأبيض، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
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