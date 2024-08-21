نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الزمالك خارج كأس مصر ونجم الأهلي يطلب الرحيل بالتراضي ومهاجم ياباني في طريق مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الزمالك يودع كأس مصر بعد الخسارة من طلائع الجيش

نجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، في التأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، على حساب نادي الزمالك، بعد تحقيق الفوز على الأبيض بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام ضمن منافسات دور الـ 16.

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أحمد الأحمر يعلق على استضافة مصر لكأس العالم للأندية لكرة اليد

أدلى أحمد الأحمر، قائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك، بتصريحات حول قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في نسختها السابعة عشرة، التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

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نجم الأهلي يقترب من الرحيل ويرفض هذا الأمر

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان كريم نيدفيد أصبح خارج حسابات مارسيل كولر وعلى أعتاب الرحيل من النادي الأهلي.

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الإسماعيلي يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بثنائية النبريص في شباك سموحة

تأهل فريق الإسماعيلي إلى ربع نهائي بطولة كأس مصر بعد تحقيقه فوزًا مهمًا على فريق سموحة بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

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مهاجم ياباني علي رادار مانشستر سيتي

دخل الياباني الدولي كيوجو فوروهاشي لاعب سيلتيك الأسكتلندي حسابات مسئولي مانشستر سيتي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الإنجليزي.