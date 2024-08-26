نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فياريال يفوز على سيلتا فيجو برباعية في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فياريال في خطف ثلاث نقاط ثمينة من سيلتا فيجو بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل فياريال صدارة جدول الليجا برصيد 7 نقاط بينما جاء سيلتا فيجو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

بدأ اللقاء بسيطرة من جانب لاعبو سيلتا فيجو حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 من اللقاء عن طريق إجلاسيس الذي سجل كرة صاروخية من مرتدة في منتصف مرمى فياريال.

حاول لاعبو فياريال تعديل النتيجة وشنوا عدد من الهجمات على مرمى سيلتا فيجو حتى نجحوا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 26 عن طريق سيرجي كاردونا الذي تابع ركنية زميله جيرارد مورينو لتستقر الكرة في شباك سيلتا فيجو وتعلن عن هدف التعادل.

في الدقيقة 31، صعق سيلتا فيجو نظيره فياريال بهدف التقدم عن طريق أوسكار منجويزا الذي سجل الهدف من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة.

حاول لاعبو فياريال تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول ولكنه انتهى بتقدم سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو فياريال في خطف هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق تيرنو باري الذي تابع تمريرة عرضية من سيرجي كاردونا وسجل من مسافة قريبة في الجانب الأيمن من مرمى سيلتا فيجو.

واصل لاعبو فياريال سيطرتهم على المباراة حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64 عن طريق أيوزي بيريز الذي سدد الكرة في مرمى سيلتا فيجو بعد تمريرة من زميله نيكولاس بيبي ليعلن عن هدف التقدم لفياريال.

حاول لاعبو سيلتا فيجو تعديل النتيجة حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 80 عن طريق كارل ستارفيلت الذي استقبل كرة بينية من زميله أوسكار منجويزا ليسجل الكرة في الزاوية اليمنى من مرمى فياريال.

في الدقيقة 100، نجح داني باريجو نجم فياريال في خطف هدف الفوز عندما تابع كرة مرتدة ليسددها في مرمى سيلتا فيجو وينتهي اللقاء بفوز فياريال بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.