نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كايرز تشيفز يكشف حقيقة مفاوضات نجمي الأهلي وبيراميدز في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتبط اسم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد خروجه في الفترة الأخيرة عن حسابات السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق.

كما تداولت الصحف أنباء عن وجود رغبة للتعاقد مع فيستون مايلي مهاجم نادي بيراميدز في الميركاتو الحالي.

كايزر تشيفز يكشف حقيقة ضم تاو ومايلي

وأكد نصر الدين النابي، المدير الفني لفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في تصريحات مع سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانبنا لضم بيرسي تاو نجم النادي الأهلي".

وتابع:" نعلم أن عقد اللاعب ممتد مع القلعة الحمراء لموسم أخر بخلاف الحالي، في حالة حدوث أي مفاوضات سنعلن بالطبع عبر منصاتنا الرسمية".

وأشار:" حتى الآن اللاعب خارج حساباتنا رغم قدراته المميزة ومن الممكن في فترة آخرة ولكن ليس الآن".

وأختتم:" كنت من أسباب تطوير مستوى فيستون مايلي مهاجم بيراميدز ونعلم جيدا أن إدارة ناديه أن تفرط به نهائيا ولكن كنا نتمنى ذلك".