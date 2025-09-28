نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن صالح: تعرضت لاتهامات باطلة بتسريب أخبار الأهلي بعد انتقاد كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أنه تعرض لاتهامات باطلة أثناء تواجده رئيسا للجنة التخطيط بالأهلي مثل تسريب الأخبار

محسن صالح: تعرضت لاتهامات باطلة بتسريب أخبار الأهلي بعد انتقاد كولر

وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تم اتهامي بتسريب اسرار الاهلي بعد انتقاد كولر وهذا كان عار تماما من الصحة

وأضاف: استحالة ان أقول اي سر من اسرار الاهلي ومش بس أنا اللي اتكلمت عن كولر دا الشارع الأهلاوي كله طالب برحيل كولر

وتابع: أنا اتسلخت بسبب كولر وعمرنا ما اتكلمنا ولا قولنا اي سر من اسرار الاهلي سواء أنا أو حسام غالي أو زكريا ناصف

وواصل:وكنت من اشد المطالبين برحيل موسيماني عن تدريب الاهلي لأنني وأيت إنه اقل من النادي الاهلي

