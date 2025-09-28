الارشيف / الرياضة

محسن صالح: تعرضت لاتهامات باطلة بتسريب أخبار الأهلي بعد انتقاد كولر

أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أنه تعرض لاتهامات باطلة أثناء تواجده رئيسا للجنة التخطيط بالأهلي مثل تسريب الأخبار 

وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تم اتهامي بتسريب اسرار الاهلي بعد انتقاد كولر وهذا كان عار تماما من الصحة 
وأضاف: استحالة ان أقول اي سر من اسرار الاهلي ومش بس أنا اللي اتكلمت عن كولر دا الشارع الأهلاوي كله طالب برحيل كولر 
وتابع: أنا اتسلخت بسبب كولر وعمرنا ما اتكلمنا ولا قولنا اي سر من اسرار الاهلي سواء أنا أو حسام غالي أو زكريا ناصف 
وواصل:وكنت من اشد المطالبين برحيل موسيماني عن تدريب الاهلي لأنني وأيت إنه اقل من النادي الاهلي
 

