محسن صالح: اسكواد الأهلي "مش مظبوط".. وريبيرو مدرب ضعيف

أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، أن قرار إدارة النادي بالتعاقد مع ريبيرو كان قرارا خاطئا.

وقال صالح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: تعجبت من قرار الاهلي بالتعاقد مع ريبيرو لإنه اقل من النادي الاهلي

واضاف: وكنت أتمنى وقتها التعاقد مع مدرب قوي وذو سيرة ذاتية أقوى

وأردف: تم التصويت وقت تواجدي قبل التعاقد مع موسيماني وكنت من اشد المطالبين برحيله بسبب نظام التدريب الذي كان يسير مع لاعبي الاهلي لكثرة الاجازات وشغله كان محدود جدا.

وواصل: وريبيرو مدرب محدود كان مرتبك وخايف وأقل من إسم الاهلي

وشدد: اسكواد الاهلي مش مظبوط بسبب وجود نواقص في العديد من المراكز وهناك وفرة في بعض المراكز

