نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان: الزمالك يدعم فتوح.. وحسم موقف اللاعب من المشاركة في مباراة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الإدارة تدعم اللاعب أحمد فتوح في أزمته الأخيرة، بكل ما أوتيت من قوة.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك:" إدارة النادي تواصل مساندة ودعم لاعبها أحمد فتوح حتى انتهاء أزمته".

وعن موقف فتوح من السوبر الأفريقي قال:" لم نُقيد اللاعب أفريقيًا وبالتالي فلن يخوض مباراة الأهلي القادمة بالرياض على لقب السوبر".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق الشرطة الكيني، في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.