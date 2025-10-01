نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره كهربا الإسماعيلية في لقاء مرتقب ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وتقام المباراة يوم السبت 4 أكتوبر، على أرضية ملعب المقاولون العرب، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويسعى الأهلي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، فيما يطمح كهربا الإسماعيلية لتحقيق مفاجأة قوية أمام حامل اللقب وإحراز نتيجة إيجابية تمنحه دفعة في مشوار البطولة.

ومن المنتظر أن تحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية كبيرة سواء من داخل الملعب أو عبر شاشات التلفاز، نظرًا لأهمية اللقاء لكلا الفريقين.