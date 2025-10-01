نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي أمام نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة 26-21 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على صالة "العاصمة الإدارية" في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

أحداث مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس العالم للأندية

مرت الخمس دقائق من عمر الشوط الأول من مباراة الأهلي وبرشلونة بتأخر المارد الأحمر بنتيجة 3-2.

وشهدت الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، تعادل النادي الأهلي بنتيجة 4-4.

وتقدم الفريق الكاتالوني مرة أخرى أمام المارد الأحمر في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول بنتيجة 7-4.

وأصبحت النتيجة في النصف ساعة من عمر الشوط الأول لصالح الفريق الإسباني بـ14-8 لينتهي الشوط بهذه النتيجة.

وفي الدقيقة 35، أصبحت النتيجة 16-9 لصالح النادي الإسباني.

ونجح النادي الأهلي في تقليص الفارق عند الدقيقة 48 لتصبح النتيجة 21-15 لصالح البلوجرانا.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة، أصبحت النتيجة 25-20 لصالح النادي الإسباني.

وانتهى اللقاء بفوز برشلونة بنتيجة 26-21 ليفشل النادي الأهلي في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية.

