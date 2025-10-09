العالم اليوم - أرامكو السعودية تستحوذ على 22.5% من أسهم بترورابغ

انتم الان تتابعون خبر أرامكو السعودية تستحوذ على 22.5% من أسهم بترورابغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - أعلنت شركة أرامكو السعودية، الخميس، عن إتمام عملية استحواذها على نحو 375.97 مليون سهم عادي من الفئة (أ) في شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات - "بترورابغ"، تمثل نحو 22.5 % من رأس مال شركة "بترورابغ"، من شركة سوميتومو كيميكال المحدودة "سوميتومو" اليابانية.

وذكرت "أرامكو" ، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" الخميس، أنه نتيجة للصفقة، أصبحت نسبة ملكيتها نحو 60 بالمئة من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة "بترورابغ"، فيما بلغت نسبة ملكية شركة "سوميتومو" 15 بالمئة من الأسهم العادية من الفئة (أ) في رأس مال شركة "بترورابغ".

وأضافت أنه لم تتغير ملكية باقي المساهمين في شركة "بترورابغ" والبالغ نسبتها نحو 25 بالمئة من الأسهم العادية من الفئة (أ).

ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته "أرامكو السعودية" نقدا للاستحواذ على أسهم البيع في شركة "بترورابغ" نحو 2.63 مليار ريال أي ما يعادل سبعة ريالات للسهم الواحد.

ومولت "أرامكو السعودية" الصفقة نقدا من مواردها الذاتية الخاصة.

وتأتي الصفقة ضمن خطوات محددة تعمل "أرامكو السعودية" و"سوميتومو" على اتخاذها وتهدف إلى تحسين الوضع المالي لشركة "بترورابغ" والمساعدة في تحولها الإستراتيجي.