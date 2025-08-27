الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة لدى نادي أتلتيكو مدريد في استعادة الجناح البلجيكي الدولي يانيك كاراسكو من نادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرة إلى أن إدارة النادي الإسباني تشترط ضمه مجانًا، وهو ما يستلزم فسخ عقده مع ناديه السعودي.

أتلتيكو مدريد يسعى لاستعادة كاراسكو والشباب يرد بالنفي

كاراسكو (31 عامًا) انضم إلى الشباب في صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليون يورو، ويرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2026، وقد سبق له اللعب في صفوف النادي المدريدي مرتين؛ الأولى بين 2015 و2018، ثم عاد في 2020 حتى رحيله العام الماضي.

ورد تركي الغامدي، المتحدث الرسمي باسم نادي الشباب، عبر حسابه في منصة “إكس”، مؤكدًا أنه “لا توجد أي نية لدى الإدارة لبيع عقد كاراسكو”، مشددًا على أن اللاعب يُعد من الركائز الأساسية للفريق وأن النادي حريص على استمراره.

وخلال موسمين مع الشباب، شارك كاراسكو في 45 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 13 هدفًا آخر، ليؤكد مكانته كأحد أبرز عناصر الفريق.

يذكر أن كاراسكو ارتبط سابقًا بالانتقال إلى اتحاد جدة في فترتي انتقال صيفية وشتوية، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب تصريحات علنية لرئيس الاتحاد الأسبق لؤي مشعبي حول التوصل لاتفاق، وهو ما نفاه وقتها رئيس الشباب السابق محمد منجم.